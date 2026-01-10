İstanbul’da Kuvvetli Yağmur ve Şiddetli Rüzgar Etkisi

Meteorolojiden gelen uyarılar sonrasında akşam saatlerinde kentte yağmur ve şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı.

KUZEYİ ETKİLEYEN ŞİDDETLE YAĞIŞLAR

Avrupa Yakası’nın başlangıç noktası olarak tüm kenti saran yağmur, ardından kuvvetli yağışa dönüşerek etkisini artırdı. Yağmura eşlik eden şimşekler, gecenin karanlığını aydınlatırken gök gürültüsü bazı ilçelerde duyulmaya başlandı. Yollarda meydana gelen su birikintileri, sürücülerin araçlarını daha yavaş ve dikkatli kullanmalarına neden oldu. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar da su birikintileri nedeniyle yürümekte zorlandı.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Taksim Meydanı’nda yağmura hazırlıksız yakalanan kişiler, dükkânlar ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çabaladı. Cevizlibağ’da metrobüse ulaşmak isteyen bazı yolcular, yağmurdan korunmak için üst geçidin altında beklemek zorunda kaldı. Şiddetli yağmurun etkileri, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak’ta bir evin su altında kalmasıyla kendini gösterdi. Kentin çeşitli mahallelerinde, zeminde bulunan iş yerleri ve evlerden su baskınına dair birçok ihbar yapıldığı bildirildi.

SAĞANAK SONUCU YOLDA ÇÖKME OLDU

Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Ordu Caddesi’nde meydana gelen yağış sonrası, yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Bu durum, bazı araçların o alanda sıkışmasına neden oldu.