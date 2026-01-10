İstanbul’da Kuvvetli Yağmur ve Şiddetli Rüzgar Etkisi

istanbul-da-kuvvetli-yagmur-ve-siddetli-ruzgar-etkisi

Meteorolojiden gelen uyarılar sonrasında akşam saatlerinde kentte yağmur ve şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı.

KUZEYİ ETKİLEYEN ŞİDDETLE YAĞIŞLAR

Avrupa Yakası’nın başlangıç noktası olarak tüm kenti saran yağmur, ardından kuvvetli yağışa dönüşerek etkisini artırdı. Yağmura eşlik eden şimşekler, gecenin karanlığını aydınlatırken gök gürültüsü bazı ilçelerde duyulmaya başlandı. Yollarda meydana gelen su birikintileri, sürücülerin araçlarını daha yavaş ve dikkatli kullanmalarına neden oldu. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar da su birikintileri nedeniyle yürümekte zorlandı.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Taksim Meydanı’nda yağmura hazırlıksız yakalanan kişiler, dükkânlar ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çabaladı. Cevizlibağ’da metrobüse ulaşmak isteyen bazı yolcular, yağmurdan korunmak için üst geçidin altında beklemek zorunda kaldı. Şiddetli yağmurun etkileri, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak’ta bir evin su altında kalmasıyla kendini gösterdi. Kentin çeşitli mahallelerinde, zeminde bulunan iş yerleri ve evlerden su baskınına dair birçok ihbar yapıldığı bildirildi.

SAĞANAK SONUCU YOLDA ÇÖKME OLDU

Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Ordu Caddesi’nde meydana gelen yağış sonrası, yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Bu durum, bazı araçların o alanda sıkışmasına neden oldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bartın’da Husumet Kavgasında 72 Yaşındaki Adam Vuruldu

Bartın'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 72 yaşındaki H.Ö. av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanırken, Y.T. gözaltına alındı.
Gündem

Musk’tan Grok Tepkilerine Sansür Yanıtı

Elon Musk, sosyal medya platformu X'deki yapay zeka sohbet botu Grok'a gelen eleştirilerin sansür uygulamak için bir gerekçe olduğunu savundu.
Gündem

ABD’nin İran’a Yönelik Olası Askeri Seçenekleri Gündemde

ABD yönetimi, Başkan Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırının detayları üzerine ön görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. Hedef noktaların belirlenmesi üzerinde duruluyor.
Gündem

Nadir Superman Çizgi Romanı 15 Milyon Dolara Satıldı

ABD'de 1938 yapımı Superman çizgi romanının nadir bir kopyası, kimliği gizli kalan bir koleksiyoncuya 15 milyon dolara satıldı. Bu satış dikkatleri üzerine çekti.
Gündem

Fenerbahçe Süper Kupa Sevinci Yaşadı

Fenerbahçe, oynanan maç sonrasında düzenlenen bir törenle kupa ödülünü teslim aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.