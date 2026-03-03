İstanbul’da Lisede Bıçaklı Saldırı: 1 Öğretmen Hayatını Kaybetti

istanbul-da-lisede-bicakli-saldiri-1-ogretmen-hayatini-kaybetti

İstanbul’daki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), iki kadın öğretmen ile bir öğrenciyi bıçakla yaraladı. Olayın nedeni henüz belirlenmedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi edilmeye başlandı.

ÖĞRETMEN KAYBIDIR

Saldırıda ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik (44) yaşamını yitirdi. Olay sonrası şüpheli F.S.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin soruşturması devam ediyor.

OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yaşanan olayın ardından Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitime bir gün ara verildi. Yaralıların tedavisinin hastanede devam ettiği belirtildi. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, olayın saat 11.00 sıralarında meydana geldiğini ve bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekiplerinin yönlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, “Yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırılmıştır; saldırgan F.S.B. gözaltına alınmıştır. Yaralıların birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki kişinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

