İstanbul’da Lodos ve Yağışlar Hafta Sonu Devam Edecek

İSTANBUL VE BATI İLLERİNDE HAVA DURUMU ETKİLİ OLUYOR

İstanbul ile batıda yer alan illerde son bir haftadır hakim olan lodos ve yağışlı hava koşulları, hafta sonuna kadar devam edecek. Meteorolojik veriler, hafta sonu rüzgarın kuzey yönüne döneceği ve bu durumun sonucu olarak hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş olacağı öngörülüyor.

KAR YAĞIŞLARI BEKLENİYOR

Pazar günü itibarıyla Trakya bölgesi ve Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, yağışların iç bölgelerde kara dönüşeceği tahmin ediliyor.