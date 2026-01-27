İstanbul’da Lodos ve Yağışlar Hafta Sonu Devam Edecek

istanbul-da-lodos-ve-yagislar-hafta-sonu-devam-edecek

İSTANBUL VE BATI İLLERİNDE HAVA DURUMU ETKİLİ OLUYOR

İstanbul ile batıda yer alan illerde son bir haftadır hakim olan lodos ve yağışlı hava koşulları, hafta sonuna kadar devam edecek. Meteorolojik veriler, hafta sonu rüzgarın kuzey yönüne döneceği ve bu durumun sonucu olarak hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş olacağı öngörülüyor.

KAR YAĞIŞLARI BEKLENİYOR

Pazar günü itibarıyla Trakya bölgesi ve Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, yağışların iç bölgelerde kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Tarihi Kar Fırtınası Amerika’yı Vurdu: Faturalar Yükseliyor

AccuWeather, ABD'yi etkileyen büyük kar fırtınasının 200 milyon kişiyi kapsadığını ve mali zararının 105-115 milyar dolar arasında olacağını bildirdi.
Gündem

İran Hükümet Sözcüsü Muhacerani Savaş Tehditlerine Yanıt Verdi

İran, çatışma bölgelerindeki sorunları çözmek için diyalog ve istikrara ağırlık verirken, savaş durumuna da hazırlıklı olduklarını belirtti.
Gündem

İran Üzerinde USS Abraham Lincoln’un Gücü Vurgulandı

ABD, İran ile olan gerginliğin arttığı bir dönemde USS Abraham Lincoln uçak gemisini Ortadoğu'ya sevk etti. Geminin özellikleri ve gönderilme gerekçesi merak ediliyor.
Gündem

Antalya’da Şiddetli Fırtına ve Hortum Felaketi Yaşandı

Antalya'daki hortumlar, Kumluca, Finike, Aksu ve Manavgat'ta ciddi hasara neden oldu; seralar yıkıldı, evlerin çatılarında hasar oluştu ve Aksu Çayı'ndaki tekneler etkilendi.
Gündem

Kentsel Dönüşümde Kiracılara Çifte Tazminat Fırsatı

Kentsel dönüşüm sürecinde kiracılar için yargıdan önemli bir karar çıktı; ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.