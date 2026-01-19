İstanbul’da M5 Hattı Hafta Sonu Hizmet Dışı Kalacak

istanbul-da-m5-hatti-hafta-sonu-hizmet-disi-kalacak

İSTANBUL’DA METRO SEFERLERİ HAFTA SONU YAPILAMAYACAK

İstanbul’da toplu taşımayı etkileyen önemli bir düzenleme, bu hafta sonu uygulanmaya başlanıyor. Metro İstanbul, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda gerçekleştirilecek teknik nedenler dolayısıyla hafta sonu seferlerin yapılamayacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre, Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzantısının mevcut hatla uyumlu bir şekilde devreye alınabilmesi amacıyla gerekli testler yapılacak. Tamamlandığında ise, iki ilçe arasında ulaşım süresinin yaklaşık 150 dakikadan 50 dakikaya düşmesi bekleniyor.

M5 HATTINDAKİ GEÇİCİ KAPANMA SÜRECİ

Metro İstanbul tarafından duyurulan takvime göre, M5 hattı 23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla geçici olarak kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günlerinde hat hizmet vermeyecek; bu süreç içerisinde Gece Metrosu seferleri de durdurulacak. Metro seferlerinin, 26 Ocak Pazartesi sabahı saat 06.00’da yeniden başlaması bekleniyor.

YOLCULAR İÇİN ALTERNATİF HİZMETLER SUNULACAK

Metro hattının kapalı olduğu süre zarfında yolcuların mağduriyet yaşamaması için İETT otobüsleri devreye alınacak. Bu sayede, toplu taşıma kullanıcılarının alternatif ulaşım seçeneklerine erişimi sağlanacak.

