İstanbul’da Masaj Salonlarına Fuhuş Operasyonu Gerçekleştirildi

İstanbul genelinde geniş çaplı denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak’ta şehir genelinde masaj salonları ve kumar faaliyetlerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Masaj salonlarına yönelik denetimlerde toplam 20 iş yeri kontrol edilerek, mühür fekki yapılan 2 iş yeri yeniden mühürlenmiş bulunuyor. Sigortasız çalışan 32 şahıs hakkında idari işlem yapıldı.

Masaj salonlarında fuhuş tespiti

Denetimlerin bir parçası olarak Bakırköy’de bulunan 2 masaj salonunda fuhuş yapıldığı belirlendi. Bu iş yerlerinde fuhuşa aracılık eden 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, fuhuş yaptırılan 7 kadın ise ilgili birimlere teslim edildi. Bu süreçte toplamda 11 masaj salonu hakkında adli ve idari işlemler uygulandı.

Kumar operasyonu

Denetimlerin sürdüğü gün, kumar faaliyetlerine yönelik yapılan uygulamada ise 368 iş yeri kontrol edildi. Bu süreçte 5 bin 215 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi ve çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. Kumar oynayan 178 şahsa toplamda 2 milyon 65 bin 512 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Uygulamalarda ele geçirilenler

Denetimlerde 90 bin 120 TL ile 100 dolar nakit para, 3 adet ruhsatsız tabanca, 293 adet fişek, uyuşturucu madde ve çok sayıda kumar materyali ele geçirildi.