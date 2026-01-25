Uşak’ta Millet Bahçesi’nde Erkek Cesedi Bulundu

usak-ta-millet-bahcesi-nde-erkek-cesedi-bulundu

Olay, Kurtuluş Mahallesi’ndeki millet bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, park içinde duvarın kenarında bir bireyin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

DURUMUN CİDDİYETİ

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bireyin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kimlik tespit çalışmaları sırasında hayatını kaybeden kişinin Ali Keskin (53) olduğunu saptadı.

İLK İNCELEMELERDE YARALAR BELİRLENDİ

Yapılan ilk incelemelerde Keskin’in baş bölümünde yaralanmalar tespit edildi.

