Tunceli’de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Tunceli’de etkisini sürdüren kar yağışı, valilik koordinasyonuyla tüm birimlerin hazırlıklı olmasını sağladı.

HAZIRLIK SEFERBERLİĞİ

Kent genelinde yaklaşık bir aydır devam eden kar yağışı dolayısıyla, belediye ekipleri şehir merkezinde kar temizleme işlemlerine başladı.

KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI

Ekipler, ana yollar başta olmak üzere, hastane yolu, okul çevreleri ve kalabalık güzergahlar üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememek için sürdürülüyor.