İstanbul’da Motosiklet Park Alanları Belirlenecek

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN YENİ Genelge

İstanbul Valiliği, şehir içindeki motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımının artması dolayısıyla, bu araçlar için uygun park alanlarının belirlenmesi amacıyla yeni bir genelge hazırladı. Vali Davut Gül’ün imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlıklarına, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na ve İstanbul İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gönderilen genelgede, motosiklet ve motorlu bisikletlerin günümüzde ulaşımı kolaylaştırdığı ve maliyet avantajı sağladığı ifade edildi. Bu araçların trafikte daha fazla yer almasıyla birlikte uygun park alanlarının belirlenmesine duyulan ihtiyacın önemi vurgulandı.

MOTORSİKLET PARK ALANLARI İLE İLGİLİ KURALLAR

Genelgede ayrıca, trafik akışını etkilemeyecek şekilde motosiklet park alanlarının bir an önce ilgili belediyelerce belirlenmesi gerektiği belirtildi. Kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine kesinlikle izin verilmemesi gerektiği, trafiğe kapalı olan alanlara motosiklet ile giriş yapılmasına ise müsaade edilmemesi gerektiği ifade edildi. Genelgede, kaymakamlar ve sorumlu amirlerin bu konuları titizlikle takip etmesi gerektiğine de dikkat çekildi.

DENEYİMLERİN TAKİBİ VE DENETİMLER

Aynı zamanda, belirtilen konuların denetimlerinin ilgili kolluk ve zabıta birimleri tarafından yapılması istendi. Gösterilen park alanları dışında araçlarını park eden sürücüler hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanması ve herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.