İstanbul’da Okulda Bıçaklı Saldırı: Üç Yaralı

istanbul-da-okulda-bicakli-saldiri-uc-yarali

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrenci, iki öğretmen ile bir diğer öğrenciyi bıçakla yaraladı. 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17) tarafından gerçekleştirilen saldırıda, kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K. (15) yaralandı. Olayın nedeninin henüz belirlenemediği bildirilirken, durum ciddi olan yaralılar hızla hastaneye kaldırıldı.

Olay Yerin’e Müdahale

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunarak hemen hastaneye naklini sağladı. Yaralılardan F.N.Ç.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bilgisi edinildi. Saldırgan durumundaki öğrenci F.S.B., polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerindeki incelemeler ise devam ediyor.

Valilik Açıklama Yaptı

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, saldırının sabah saat 11.00 sıralarında gerçekleştiği ve F.S.B.’nin yanında taşıdığı bıçakla iki öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladığı belirtildi. Açıklamada, “Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Saldırgan F.S.B. gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.” ifadeleri yer aldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gazze’de Can Kaybı 72 Bin 97’ye Ulaştı

Gazze Şeridi'nde ateşkes koşullarına rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor; son 24 saatte hastanelere 1 yeni cenaze daha ulaştı, toplam ölü sayısı 72 bin 97'ye yükseldi.
Gündem

Rusya Ve Avrupa Arasında Yeni Enerji Krizi Başlıyor

Rusya'nın özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, İran'daki çatışmaların enerji fiyatlarını artırdığını ve Avrupa'nın hayatta kalması için Rusya'ya bağımlı kalacağını ifade etti.
Gündem

Mourinho Irkçılık Krizine Dikkat Çekti

Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Real Madrid karşılaşmasında yaşanan ırkçılık vakasıyla ilgili görüşlerini paylaştı.
Gündem

Lise Öğrencisi Öğretmenler ve Arkadaşını Bıçakladı

Çekmeköy'deki bir lisede 11. sınıf öğrencisi, iki kadın öğretmeni ve 15 yaşındaki bir öğrenciyi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.
Gündem

Osimhen Ve Ndidi İran’a Hazırlanıyor

Galatasaraylı Osimhen ve Beşiktaşlı Ndidi, Nijerya Milli Takımı'na seçildi. Futbolcular, güvenlik endişelerine rağmen İran'daki maça hazırlanıyor. Federasyon henüz planlarda değişiklik yapmadı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.