İstanbul’da Okulda Bıçaklı Saldırı: Üç Yaralı

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrenci, iki öğretmen ile bir diğer öğrenciyi bıçakla yaraladı. 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17) tarafından gerçekleştirilen saldırıda, kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K. (15) yaralandı. Olayın nedeninin henüz belirlenemediği bildirilirken, durum ciddi olan yaralılar hızla hastaneye kaldırıldı.

Olay Yerin’e Müdahale

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunarak hemen hastaneye naklini sağladı. Yaralılardan F.N.Ç.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bilgisi edinildi. Saldırgan durumundaki öğrenci F.S.B., polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerindeki incelemeler ise devam ediyor.

Valilik Açıklama Yaptı

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, saldırının sabah saat 11.00 sıralarında gerçekleştiği ve F.S.B.’nin yanında taşıdığı bıçakla iki öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladığı belirtildi. Açıklamada, “Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Saldırgan F.S.B. gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.” ifadeleri yer aldı.