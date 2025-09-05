İstanbul’da Okullar, Pazartesi 10’da Açılacak

Okullar, 8 Eylül 2025 tarihinde açılıyor. Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci öğretmenlerine kavuşmuş olacak. Dönem öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’daki okulların açılış saatine dair bilgiler verdi. Bakan Tekin, İstanbul’da okulların pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim vereceğini açıkladı.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Bunun ardından İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı. Valilik, “Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi-özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verdi.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYISI

İstanbul’da yeni eğitim öğretim yılında yaklaşık 2 milyon 900 bin öğrencinin ve 170 bin öğretmenin ders başı yapması bekleniyor.