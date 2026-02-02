İstanbul’da Okulların Açılmasıyla Trafik Yoğunluğu Arttı

İSTANBUL’DA TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTMIŞ DURUMDA

Okulların açılmasıyla beraber İstanbul’da yeni haftada trafik yoğunluğu meydana geldi. Yola çıkan sürücüler, yoğun trafiğin etkisiyle ilerlemekte zorluk yaşarken, toplu taşıma araçlarında da kalabalık gözlemlendi.

OKUL YOLUNDAKİLER VE İŞE GİDENLER

Hem okula giden öğrenciler hem de işe yetişmeye çalışan çalışanlar, trafiğe kapılan yollarla karşılaştı. Yağışlı havanın da etkisiyle Okmeydanı’nda yoğun trafik sıkışıklığı yaşandı. Kozyatağı D-100 karayolu ve Yenibosna D-100 karayolu da özellikle etkili olan noktalardandı.

TRAFFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70’İ AŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik uygulamasına göre, saat 08.50 itibarıyla şehirdeki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak belirlendi.

