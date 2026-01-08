İstanbul’da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Teleferik Seferleri Durduruldu

İSTANBUL’DA OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ULAŞIMI ETKİLİYOR

İstanbul’da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, kentin genel ulaşım ağını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Güçlü rüzgar ve fırtına nedeniyle belirli ulaşım hatlarında güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için arka arkaya bilgilendirmeler gerçekleştiriyor.

TELEFERİK SEFERLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Bu konuda Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, kötü hava şartları sebebiyle teleferik hatlarının seferlerinin geçici olarak durdurulduğu vurgulandı. Metro İstanbul’un açıklamasında, “Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamamaktadır.” ifadesine yer verildi.