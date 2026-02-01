İstanbul’da Olumsuz Hava Koşulları Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre batı bölgelerinde yağışlar yoğunlaşıyor. Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde saatte 40-75 kilometre hızla eseceği, gece saatlerine kadar ise yer yer etkili sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Açıklamada, hava sistemindeki değişiklikle birlikte bahar sıcaklıklarının 14-18 derece seviyelerinden 7 dereceye kadar düştüğü ifade edildi. Gece saatlerinde etkisini azaltması beklenen yağışların, sabah saatlerinden itibaren yeniden etkili olması öngörülüyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR

Pazartesi sabahı itibarıyla soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların 2-4 derece azalacağı, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği açıklandı. Soğuk ve yağışlı havanın salı sabahına kadar süreceği, çarşamba günü itibarıyla sıcaklıkların yeniden artarak 15 derece seviyelerine ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşlar, beklenen kuvvetli sağanak ve kış koşulları nedeniyle su baskınları, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalarının gerektiği hususunda uyarıldı.

VALİLİKTEN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri doğrultusunda yarın rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli şekilde eseceğini ve yer yer 80 km/saat hızına ulaşabileceğini duyurdu. Ulaşımda aksamalara, çatı uçmasına ve ağaç devrilmesine karşı dikkatli olunması istendi.

ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta’nın güneyi ve Burdur’un doğusu bölgesinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Muğla, Antalya’nın doğusu, Osmaniye çevreleri ve Hatay’ın batısında çok kuvvetli, Aydın’ın batı ilçeleri ve İzmir’in batısında yer yer şiddetli yağışlar görüleceği belirtiliyor.

13 KENTE UYARI

İzmir ve Aydın için turuncu; Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Manisa ve Muğla için ise sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarıları yapıldı.