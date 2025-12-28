İstanbul’da Otobüs Kaza Yaptı: 5 Ölü 6 Yaralı

istanbul-da-otobus-kaza-yapti-5-olu-6-yarali

İSTANBUL’DA KORKUNÇ OTOBÜS KAZASI

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşanan bir otobüs kazasında, otobüs şarampole yuvarlanarak devrildi. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edilirken, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin de yaralandığı belirlendi.

KAZANIN SEBEBİ FRENLER

Korkunç kazaya tanıklık eden bir vatandaş, “Pazar servisiydi. Yolcuları alıyorlardı, pazardan evlerine dağıtıyorlardı. Bayır aşağı gelirken freni patlamış. İlk defa böyle bir kaza oldu” diyerek olayın sebebine dikkat çekti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bu görüntüler, kazanın nasıl meydana geldiğine dair önemli detaylar sunuyor.

