İstanbul’da Oyuncu Zeytinyağı Çaldı

MARKETTE ZEYtİNYAĞI HIRSIZLIĞI OLAYI

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bir marketten 15 bin liralık zeytinyağının çalındığı yönünde alınan ihbarla birlikte harekete geçen polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin Ümit Gündeş olduğunu belirledi. Gündeş, dizilerde bir dönem oyunculuk yapan bir isim olarak kayıtlara geçti.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde yaşandı. Marketten zeytinyağı çalındığı ihbarının ardından polis hemen harekete geçti. Ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek hırsızlığın faalinin Ümit Gündeş olduğunu saptadı. Gündeş’in, tarihi karakterlerin yer aldığı dizilerde oyunculuk yaptığı öğrenildi.

GÜNDEŞ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Genellikle Avcılar bölgesinde ikamet eden Gündeş, polis tarafından saklandığı adreste düzenlenen operasyonla dün akşam yakalandı. Gündeş’in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildiriliyor.