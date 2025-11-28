İstanbul’da Papa 14. Leo İçin Kapalı Yollar

Valilikten yapılan bilgiye göre, Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretinin İstanbul kısmında belirli yollar trafiğe kapatılacak ve alternatif güzergahlar oluşturulacak.

SAAT 9.30’DA TRAFİK DÜZENLEMELERİ

Papa 14. Leo’nun Saint Esprit Kilisesi ve Bomonti Fransız Fakirhanesi’ne gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla saat 09.30’dan program tamamlanana kadar Halaskargazi Caddesi, Silahşör Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Halaskargazi yönü, Darülaceze Caddesi kesişiminden itibaren Abide-i Hürriyet Caddesi, Ortakır Sokak ve Cumhuriyet Caddesi iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Sürücüler için önerilen güzergahlar arasında Valikonağı, Yedikuyular, Asker Ocağı, Büyükdere, 19 Mayıs ve Merkez caddeleri yer alacak.

SAAT 7.00’DE TRAFİK KAPALILIĞI

Fransız Fakirhanesi’ne yapılacak ziyaret çerçevesinde, saat 07.00’den itibaren Ortakır ve Düzoğlu sokakları araç geçişine kapalı olacak. Bu sokaklar için alternatif güzergah olarak Silahşör ve İncirlidede caddeleri ile Nehir, Semt Pazarı, Gökkuşağı ve Yeniyol sokaklarında trafik akışı sağlanacak.

SAAT 9.00’DA YENİ GÜZERGAHLAR

Papa’nın Fransız Fakirhanesi’nden Vatikan İstanbul Temsilciliği’ne geçişi sırasında, saat 09.00’dan programın bitişine dek Cumhuriyet, Silahşör, Abide-i Hürriyet ve Halaskargazi caddeleri ile Ortakır, İzzet Paşa, Papa Roncalli ve Babil sokakları trafiğe kapatılacak. Alternatif yol olarak İstiklal Sokak ile Valikonağı, Merkez, Büyükdere ve Akar caddelerinin kullanılması öneriliyor.

SAAT 12.00’DE TRAFİK KAPALI OLACAK

Papa 14. Leo’nun Vatikan İstanbul Temsilciliği’nden Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi’ne geçişi nedeniyle saat 12.00’den program sona erene kadar Refik Saydam ve Cumhuriyet caddeleri ile Tarlabaşı Bulvarı, Atatürk Bulvarı Aksaray yönü, Gazi Mustafa Kemal Caddesi sahil yönü, Avrasya Transityolu Bakırköy yönü, Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy istikameti (Çatladıkapı Taşhanlar arası), Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya yönü (Taşhanlar Havuzlu Kavşak arası) ve Yenihavaalanı Caddesi Atatürk Havalimanı yönü trafiğe kapatılacak.

SAAT 14.30’DA YENİ KAPALILIKLAR

Papa 14. Leo’nun Atatürk Havalimanı’ndan Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu’na geçişi sırasında, saat 14.30’dan program bitimine kadar Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı yönü, Yeni Havaalanı Caddesi Havuzlu Kavşak yönü, Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci yönü (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak arası), Rauf Orbay Caddesi Sirkeci yönü, Kennedy Caddesi Sirkeci (Taşhanlar Yenikapı arası) ile Bakırköy (Çatladıkapı Yenikapı arası) yönleri trafiğe kapalı olacak. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Atatürk Bulvarı Unkapanı yönü, Refik Saydam Caddesi’nden Tarlabaşı Bulvarı yönü ve Tarlabaşı Bulvarı’ndan Cumhuriyet Caddesi yönü ile Cumhuriyet Caddesi iki yönlü trafik akışına kapatılacak.