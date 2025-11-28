İstanbul’da Papa Ziyareti Nedeniyle Trafiğe Kapalı Yollar

Valilikten gelen bilgilere göre, ülkeye gelen Papa 14. Leo’nun İstanbul’da gerçekleştireceği bazı etkinlikler sebebiyle trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

PAPA’YA ÖZEL KAPANAN YOLLAR

Papa 14. Leo’nun bugün gerçekleştireceği Saint Esprit Kilisesi ve Bomonti Fransız Fakirhanesi ziyaretinin neden olduğu trafik düzenlemeleri kapsamında, saat 09.30’dan etkinlik sona erene kadar Halaskargazi Caddesi, Silahşör Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi’nin Halaskargazi yönü, Darülaceze Caddesi kesişimi itibarıyla Abide-i Hürriyet Caddesi, Ortakır Sokak ve Cumhuriyet Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Sürücüler ise Valikonağı, Yedikuyular, Asker Ocağı, Büyükdere, 19 Mayıs ve Merkez caddelerinden geçiş yapabilecek.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Fransız Fakirhanesi ziyareti sırasında saat 07.00’dan program bitimine dek, Ortakır ve Düzoğlu sokakları araç trafiğine kapalı olacak. Bu sokakların yerine, Silahşör ve İncirlidede caddeleri ile Nehir, Semt Pazarı, Gökkuşağı ve Yeniyol sokaklarında trafik akışı sağlanacak.

EŞ ZAMANLI TRAFİK DÜZENLEMELERİ

Papa’nın Fransız Fakirhanesi’nden Vatikan İstanbul Temsilciliği’ne gidişi esnasında, saat 09.00’dan program sonuna kadar Cumhuriyet, Silahşör, Abide-i Hürriyet ve Halaskargazi caddeleri ile Ortakır, İzzet Paşa, Papa Roncalli ve Babil sokakları trafiğe kapanacak. Sürücüler, alternatif olarak İstiklal Sokak ile Valikonağı, Merkez, Büyükdere ve Akar caddelerini kullanabilecekler.

UÇUŞ HAZIRLIKLARI TRAFİK ETKİLEYECEK

Papa 14. Leo’nun, Vatikan İstanbul Temsilciliği’nden Atatürk Havalimanı’na geçişi sırasında, saat 12.00’dan program bitimine dek Refik Saydam ve Cumhuriyet caddeleri, Tarlabaşı Bulvarı, Atatürk Bulvarı Aksaray yönü, Gazi Mustafa Kemal Caddesi sahil yönü ile Avrasya Transityol Bakırköy yönüne, ayrıca farklı caddelerin çeşitli bölümleri de trafiğe kapatılacak.

HAREKETLİ SAATLER

Papa 14. Leo’nun Atatürk Havalimanı’ndan Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu’na dönüşü sırasında, saat 14.30’dan program sona erene dek Atatürk Havalimanı Yolu, Yeni Havalanı Caddesi, Eski Havaalanı Caddesi, Rauf Orbay Caddesi, Kennedy Caddesi ve Bakırköy ile diğer birçok kritik yol da çift taraflı olarak trafiğe kapatılacak.