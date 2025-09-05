İstanbul’da Pazartesi Okullar 10’da Açılacak

OKULLAR 8 EYLÜL’DE AÇILIYOR

Okul çağındaki milyonlarca öğrenci, 8 Eylül 2025 tarihinde öğretmenleriyle buluşuyor. Yeni eğitim döneminin başlamasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’daki okulların açılış saatine dair bir açıklama yaptı. Bakan Tekin, “İstanbul’da okullar, pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim verecek” dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN EK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği de konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi-özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYISI

Yeni eğitim öğretim yılında İstanbul’da yaklaşık 2 milyon 900 bin öğrenci ile 170 bin öğretmen ders başı yapacak. Bu durum, şehirdeki eğitim faaliyetlerinin yoğunluğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.