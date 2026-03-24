İstanbul’da PKK Propagandasına Yönelik Operasyon Düzenlendi

İstanbul’da İki İlçede Terör Operasyonu

Bölücü terör örgütü faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesi amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün destekçisi olan bireylerin katılımıyla gerçekleştirilen Nevruz etkinliklerinde örgüt propagandası yapıldığını belirledi. Bu çerçevede, İstanbul ve Kocaeli illerinde belirlenen şüphelilere yönelik bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

38 Kişi Gözaltına Alındı

Düzenlenen operasyonda, toplam 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak yapılan adres aramalarında, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ile birlikte 307 fişek, örgütsel flamalar, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri için götürüldü.