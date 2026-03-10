İstanbul’da Reçete Şebekesine Yapılan Operasyonda 23 Gözaltı

İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Faaliyeti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla dikkat çekici bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, eczane aracıları ile bir hastanede veri girişinden sorumlu personelin iş birliği yaptığı belirlendi. Bu kişiler, hastane personeli gibi davranarak hastalara işlem süreçlerinde yardımcı oluyor ve piyasa değeri yüksek ilaçlar için hastaları anlaşmalı eczanelere yönlendirerek komisyon kazanıyordu. Ayrıca hastaların bilgisi olmadan reçetelere yazılan pahalı ilaçları temin edip üçüncü şahıslara sattıkları tespit edildi.

Operasyon Çerçevesinde Gözaltılar

Söz konusu şüphelilere yönelik İstanbul merkezli ve Tokat ilini de kapsayan bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Elde edilen bulgular, sağlık sektöründe yaşanan ciddi bir suistimali ortaya koyuyor.