İstanbul’da Sibirya Soğukları Devam Edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisini sürdüreceğini duyurdu. Bu durumun, yeni hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor. Bugün İstanbul genelinde gökyüzünün kapalı olacağı öngörülmekte ve aralıklı hafif çisenti yağışlarının sabah, öğle, akşam ve gece saatlerinde görülebileceği bildiriliyor.

GÜNLÜK SICAKLIK VERİLERİ

Bugün için günlük sıcaklık durumları şu şekilde açıklanıyor: Sabah 4 derece, bulutlu ve yağmurlu; öğle 6 derece, bulutlu ve yağmurlu; akşam 4 derece, bulutlu ve yağmurlu; gece ise 3 derece, bulutlu ve yağmurlu olacak.

ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİSİ

İstanbul’da nem oranının yüzde 60-85 arasında değişeceği belirtilirken, kuzeyli ve kuzeydoğulu yönlerden sert rüzgarların eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın hızı 10-30 km/s arasında değişecek. Yağış miktarının ise metrekare başına 1-2 kg civarında olacağı öngörülüyor. Bunun yanında deniz suyu sıcaklığının ise 9 derece seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

AKOM’DAN UYARI

AKOM, İstanbul’un yanı sıra ülkenin büyük bölümünün Sibirya kökenli soğuk havanın etkisi altında kaldığını vurguladı. Yeni hafta başına kadar genelde kapalı bir gökyüzü ve aralıklı hafif yağışların görüleceği, sıcaklıkların ise 5-8 derece arasında kış şartlarına yakın seyredeceği belirtildi.

HAFTALIK HAVA DURUMU ANALİZİ

Hafta boyunca hava durumu tahminleri ise şöyle sıralanıyor: 28 Şubat Cumartesi günü çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 4-7 derece; 1 Mart Pazar günü parçalı bulutlu 3-10 derece; 2 Mart Pazartesi günü az bulutlu ve açık 3-13 derece; 3 Mart Salı günü parçalı bulutlu 4-13 derece; 4 Mart Çarşamba günü parçalı ve az bulutlu 4-12 derece; 5 Mart Perşembe günü ise parçalı ve çok bulutlu 5-12 derece sıcaklık bekleniyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

AKOM yetkilileri, soğuk hava ve hafif yağışların ulaşımda, görüş mesafesinde azalma ve don olaylarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları, gereksiz yere dışarı çıkmamaları ve güncel uyarıları takip etmeleri öneriliyor.