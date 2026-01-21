İstanbul’da Sıcaklık Yükselişi Başlıyor: Hava Durumu Değişiyor

Bugünden itibaren İstanbul’da hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar artış göstermesi bekleniyor. Hafta başındaki kar ve soğuk hava etkisiyle sıcaklıklar eksilere düşerken, hafta sonuna gelindiğinde sıcaklıkların 13 dereceye kadar yükselebileceği bildiriliyor. İstanbul’da bugün parçalı bulutlu 8 derece olan hava sıcaklığı, yarın sağanak yağmur geçişine sahne olacak. Başkent Ankara’da hava 4 derece puslu, Bursa’da ise 8 derece parçalı bulutlu olarak ölçülmekte. Antalya, 14 derecelik sıcaklığıyla dikkat çekerken, yarın bu bölgede şiddetli yağmur bekleniyor. İzmir’de de yağmur, kısım kısım başlayacak ve yarın çok şiddetli hale gelecek.

SAĞANAK YAĞMUR ETKİSİ ARTACAK

Marmara Bölgesi’nde bugün Edirne ve Çanakkale’de başlayacak sağanak yağmur, yarın bölge genelinde aralıklı olarak gözlemlenecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Kıyı Ege, Çanakkale, Manisa, Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Balıkesir’in batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Sivas, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarına rastlanması tahmin ediliyor.

DON OLAYI VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli arazilerde çığ tehlikesinin mevcut olduğu vurgulanıyor. Ege kıyılarında da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenirken, Meteoroloji tarafından İzmir, Aydın ve Muğla için sarı kodlu uyarı yapıldı.

