İstanbul’da Sıcaklık Yükseliyor: Hafta Sonu 13 Derece

İstanbul’da sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor

Bugünden itibaren İstanbul’da sıcaklıkların hafta sonuna kadar artış göstermesi bekleniyor. Haftanın başında kar ve soğuk havanın etkisi ile eksilere düşen sıcaklıklar, hafta sonu 13 dereceye kadar yükselebiliyor. İstanbul’da bugün parçalı bulutlu hava hakimken, yarın sağanak yağmurun etkisi görülecek. Başkent Ankara’da sıcaklık 4 derece, Bursa’da ise 8 derece ölçülüyor. Antalya’da 14 derece beklenirken, yarın şiddetli yağmur bekleniyor. İzmir’de ise kısmi olarak başlayacak yağmur, yarın çok şiddetli hale gelecek.

Sağanak yağış Marmara’yı etkisi altına alacak

Marmara Bölgesi’nde, bugün Edirne ve Çanakkale’de başlayacak olan sağanak yağmur, yarın bölgede aralıklı olarak devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı, Kıyı Ege, Çanakkale, Manisa, Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Balıkesir’in batı kesimlerinde yağmur ve sağanakların etkili olacağı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Sivas, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı yaşanması tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don olayları uyarısı

Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusuyla iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor. Öte yandan, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Ege kıyılarında rüzgar uyarısı

Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji, İzmir, Aydın ve Muğla için sarı kodlu uyarı vermiş durumda.