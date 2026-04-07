İstanbul’da Soğuk Hava Dalgası Başlıyor: AKOM Uyardı

İstanbul’da bahar dönemi sona eriyor ve kış soğukları kapıda. AKOM’un verilerine göre, yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava şartları İstanbul’u etkileyecek.

SOĞUK HAVALAR HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

Yeni meteorolojik sisteme göre, soğuk havanın İstanbul’da bir hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Ayrıca, aralıklı sağanak yağmurlar da şehrin üzerinde etkili olacak. Şu anda 17 derece civarında seyreden hava sıcaklığının, gün geçtikçe düşmesiyle birlikte, cuma günü kış değerlerine, yani 10 derecenin altına inmesi öngörülüyor.

İSTANBUL CUMA GÜNÜ DONACAK!

AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, hava durumu ise şöyle:

– 8 Nisan Çarşamba, parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Sıcaklık 13 derece)

– 9 Nisan Perşembe, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Sıcaklık 12 derece)

– 10 Nisan Cuma, çok bulutlu ve sağanak yağmurlu (Sıcaklık 9 derece)

– 11 Nisan Cumartesi, parçalı bulutlu (Sıcaklık 12 derece)

– 12 Nisan Pazar, az bulutlu ve açık (Sıcaklık 14 derece)

– 13 Nisan Pazartesi, parçalı bulutlu (Sıcaklık 17 derece)

Gündem

Galatasaray’dan Taraftara Konsantrasyon Çağrısı Geldi

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, 2 gün kala sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı.
Gündem

Beşiktaş’ın Yıldızı Cerny’den Penaltı Yorumu İğrenç

Beşiktaş, Süper Lig 28. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi. Tartışmalı penaltı kararı sonrası Cerny, tepkisini sosyal medyada "İğrenç" ifadesiyle dile getirdi.
Gündem

Asensio’nun Sağlık Durumu Ve Gelecek Maçları Belirsizleşti

Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan Marco Asensio'nun sağlık durumu hakkında güncel bilgiler paylaşıldı.
Gündem

Üniversitelerde Genç Girişimcileri Destekleyecek Yeni Programlar Başlıyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2026'dan itibaren üniversitelere 20 yeni program ekleneceğini, özellikle tarımsal teknolojiler alanında çalışmaların tamamlandığını belirtti.
Gündem

Hakemler Derbide Tartışmalı Penaltı Kararını Değerlendirdi

Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisinde uzatma anlarında verilen penaltı kararı tartışmalara yol açtı; ancak yorumcular, müdahalenin ceza sahasında olduğunu savunarak kararın doğru olduğunu ifade etti.