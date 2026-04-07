İstanbul’da Soğuk Hava Dalgası Başlıyor: AKOM Uyardı

İstanbul’da bahar dönemi sona eriyor ve kış soğukları kapıda. AKOM’un verilerine göre, yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava şartları İstanbul’u etkileyecek.

SOĞUK HAVALAR HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

Yeni meteorolojik sisteme göre, soğuk havanın İstanbul’da bir hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Ayrıca, aralıklı sağanak yağmurlar da şehrin üzerinde etkili olacak. Şu anda 17 derece civarında seyreden hava sıcaklığının, gün geçtikçe düşmesiyle birlikte, cuma günü kış değerlerine, yani 10 derecenin altına inmesi öngörülüyor.

İSTANBUL CUMA GÜNÜ DONACAK!

AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, hava durumu ise şöyle:

– 8 Nisan Çarşamba, parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Sıcaklık 13 derece)

– 9 Nisan Perşembe, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Sıcaklık 12 derece)

– 10 Nisan Cuma, çok bulutlu ve sağanak yağmurlu (Sıcaklık 9 derece)

– 11 Nisan Cumartesi, parçalı bulutlu (Sıcaklık 12 derece)

– 12 Nisan Pazar, az bulutlu ve açık (Sıcaklık 14 derece)

– 13 Nisan Pazartesi, parçalı bulutlu (Sıcaklık 17 derece)