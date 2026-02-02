İstanbul’da Soğuk Hava Dalgası ve Yağış Beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) güncel değerlendirmelerine göre, batı illerinde yağışların şiddeti artıyor. Açıklamalara göre, geçtiğimiz hafta boyunca 14-18 derece arasında seyreden bahar sıcaklıkları, hava sistemindeki değişiklik sonucunda 7 dereceye kadar düştü. Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerinden kuvvetlenerek fırtına şeklinde, saatte 40-75 kilometre eseceği, gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanakların görüleceği ifade edildi. Gece boyunca etkisini azaltması beklenen yağışların, sabah saatlerine gelindiğinde yeniden etkili olmaya başlayacağı öngörülüyor.

SOĞUK HAVA VE KAR

Yapılan değerlendirmelerde, Pazartesi sabahı itibarıyla soğuk hava dalgası ile sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerilemesi bekleniyor. Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde ortaya çıkacağı belirtildi. Soğuk ve yağışlı havanın salı sabahına kadar etkisini sürdürmesi, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların yeniden 15 derece seviyelerine yükselebileceği ifade ediliyor.

VATANDAŞLARA HATIRLATMA

Vatandaşların, beklenen kuvvetli sağanak ve kış koşulları nedeniyle meydana gelebilecek su baskınları, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksaklıklar gibi tehlikelere karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un değerlendirmelerinin ardından İstanbul Valiliği de bir uyarı yayımladı. Beklenen rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde eseceği, bu durumun ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara neden olabileceği ifade edilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

YAĞIŞ UYARILARI

MGM’nin tahminlerine göre, yağışların Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta’nın güneyi ve Burdur’un doğusunda kuvvetli, Muğla, Antalya’nın doğusu, Osmaniye çevreleri ve Hatay’ın batısında ise çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Ayrıca, Aydın’ın batı ilçeleri ve İzmir’in batısında yer yer şiddetli yağışlar bekleniyor.

13 KENT İÇİN UYARI

MGM, İzmir ve Aydın için turuncu; Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Manisa ve Muğla için ise sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısını hayata geçirdi.