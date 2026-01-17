İstanbul’da Soğuk Havalar Uyarısı Pazar İçin Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği, İstanbul’da hafta sonu sıcaklıkların önemli ölçüde düşeceğini açıkladı. Kentte en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olacağı öngörülüyor. Özellikle Pazar günü, rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklığın sıfırın altına inebileceği bildirildi.

HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Bugün İstanbul genelinde karla karışık yağmur etkili olacak. Özellikle yüksek kesimlerde yağışın zamanla kara dönmesi bekleniyor. Pazar sabahından itibaren yağışların güçlenmesi, akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli kar sağanaklarının meydana gelmesi muhtemel.

RÜZGAR HIZI UYARISI

İstanbul Valiliği, bugün yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklentisinde bulunarak rüzgar uyarısını da duyurdu. Uyarıda, rüzgarın kuzey yönlerinden zaman zaman 40-60 km/saat hızla eseceği belirtilerek, vatandaşların bu duruma karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

BUZLANMA VE DON RİSKİ

İBB Afet Koordinasyon Merkezi, beklenen soğuk hava dalgası sebebiyle buzlanma ve don riskine karşı uyarıda bulundu. Öngörülere göre, cumartesi günü görülecek aralıklı yağışların, pazar sabahından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kara dönüşebileceği tahmin ediliyor. Pazar akşamı sıcaklık 2 derece ve altına düşerse, yağış kar sağanağına dönüşebilir.

KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul’un kuzey ve batı kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Avrupa Yakası’nda Silivri, Çatalca ve Başakşehir’de aralıklarla kar yağarken, Esenyurt ve Beylikdüzü’nde sulu kar, Anadolu Yakası’nda ise Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkili oluyor. Maltepe’nin yüksek kesimlerinde kar, çatıları ve araçları beyaza bürüdü.

SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Rize, Sinop, Sivas, Trabzon, Yozgat ve Aksaray için sarı kodlu uyarı yayımladı. İç kesimlerde buzlanma ve don, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

ANKARA’DA KAR YAĞIŞI

Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaz örtü ile kapladı. Belediyenin ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Tahminlere göre Ankara’da Pazar günü de kar yağışının devam etmesi öngörülüyor.

İSTANBUL’DA GENEL KAR BEKLENMİYOR

Yapılan değerlendirmelere göre, pazar günü Sarıyer ve Başakşehir gibi denizden uzak ilçelerde yağışların öğleden sonra kara döneceği fakat İstanbul’un genelinde yaygın ve sürekli kar yağışının beklenmediği ifade edildi. Poyrazın etkisinin, karın kentin genelinde yayılmasını sınırlayabileceği vurgulandı.