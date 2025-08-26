İstanbul’da Su Seviyeleri Düşüyor

İSTANBUL’DA BARAJLARDA SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR

Sıcak havaların etkisiyle İstanbul’daki barajlardaki su seviyeleri hızla geriliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre, su sağlanan barajlardaki doluluk oranı 19 Temmuz’da yüzde 58,28 iken, 26 Ağustos itibarıyla bu oran yüzde 42,43’e düştü. Ömerli Barajı’nda doluluk oranı yüzde 38,75, Darlık’ta yüzde 54,07, Elmalı’da yüzde 61,1, Terkos’ta yüzde 47,25, Alibey’de yüzde 26,11, Büyükçekmece’de yüzde 43,24, Sazlıdere’de yüzde 39,14, Istrancalar’da yüzde 32,06, Kazandere’de yüzde 24,23 ve Pabuçdere’de ise yüzde 34,27 olarak ölçüldü.

MELEN VE YEŞİLÇAY’DAN SU TAŞIMA ORANLARI

İstanbul’a su sağlayan Melen ve Yeşilçay kaynaklarından bu yıl bugüne kadar toplam 408,19 milyon metreküp su temin edildi. Son günlerde kente sağlanan su miktarı ise 3 milyon 407 bin metreküp olarak kaydedildi. İSKİ’nin istatistiklerine göre, 26 Ağustos’taki baraj doluluk oranları 2015’te yüzde 70,42, 2016’da yüzde 54,02, 2017’de yüzde 63,96, 2018’de yüzde 63,91, 2019’da yüzde 60,69, 2020’de yüzde 48,92, 2021’de yüzde 59,38, 2022’de yüzde 59,66, 2023’te yüzde 30,64 ve 2024’te yüzde 48,31 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SU MİKTARI

İstanbul baraj ve göletlerinin toplam hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olarak belirlenirken, güncel su miktarı 368,26 milyon metreküp olarak ölçüldü. Bu durumda İstanbul’un su kaynakları, yaz aylarının etkisiyle ciddi bir tehdit altındadır.