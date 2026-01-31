İstanbul’da Tamirci Dolandırıcılığı: Yasemin H.K. 2 Milyon Lira Zarar Gördü

İstanbul’da Yasemin H.K., lüks otomobili arızalandığında gittiği tamircide dolandırıcılığa uğradı. Aracının motorunun değişmesi gerektiği söylenen Yasemin H.K., “Sandık motor” olarak bilinen yeni bir motor almak için tamir atölyesiyle anlaştı. İki ay sonra otomobilini teslim alan Yasemin H.K., kısa bir süre sonra aynı arızanın yeniden ortaya çıkmasıyla hayal kırıklığına uğradı. Yapılan kontrollerde, tamir edilen aracına eski ve hurda bir motor monte edildiği anlaşıldı.

ŞİKAYET VE POLİS MÜDAHALESİ

Olayın ardından parasını geri isteyen Yasemin H.K., iş yerindeki yetkililer tarafından “ustamız işten ayrıldı” denilerek 6 ay boyunca oyalandı. Bunun üzerine Yasemin H.K., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık Büro Amirliği, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yasemin H.K., otomobilinin aylarca tamir edilmediğini ve toplam zararının 2 milyon liranın üzerinde olduğunu belirtti.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Polis, gerçekleştirdiği baskında iş yeri sahibi Y.K. (51), işyeri müdürü A.A.D. (27) ve ustası K.T. dahil 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.K., A.A.D. ve K.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

