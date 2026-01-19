İstanbul’da Tehdit Eden Üç Şüpheli Tutuklandı

İSTANBUL’DA DEHŞET VERİCİ BİR OLAY GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Güngören’de, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak katledilmesi sonrasında, tehditlerde bulunan ve sosyal medya üzerinden provokatif içerikler paylaşan 3 şüpheli tutuklandı. Olay sonrası gözaltına alınan diğer 3 kişinin işlemleri ise hâlâ devam ediyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 14 Ocak tarihindeki bu trajik olayın ardından aileyi hedef alan tehdit ve kışkırtıcı paylaşımlar üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı.

TUTUKLAMA SAYISI ARTIYOR

Savcılıkla iş birliği içinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, hedef alınan aileye tehdit mesajları gönderen ve provokatif içerikler paylaşan şüphelilerin tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi. İlk etapta, bir kişi aileye yönelik tehditte bulunurken, üç kişi sosyal medya paylaşımları dolayısıyla gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte toplam gözaltı sayısı 6’ya yükseldi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ünün Güvenlik Şube, 3’ünün ise Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri gerçekleştirildi. Emniyetteki ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KATLİAMIN AYRINTILARI

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde, daha önce birbirlerini tanımayan Atlas Çağlayan ile E.Ç. arasında “yan bakma” iddiasıyla bir tartışma meydana geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, E.Ç., sustalı bıçakla Atlas Çağlayan’ı ağır yaraladı. Genç, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Cinayet sonrasında, polis ekipleri E.Ç. ve yanında bulunan arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük katil zanlısı E.Ç., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

