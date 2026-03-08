İstanbul’da Trafik Düzenlemeleri ve Metro Kapatmaları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Kadıköy’deki etkinlikler nedeniyle saat 11.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak yollar açıklandı. Bu doğrultuda, Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ve Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu trafiğe kapatılacak.

METRO HATTI İŞLETME DURUMU

Metro İstanbul’un sosyal medya mecrasından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar çerçevesinde, saat 15.00’dan itibaren M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın seferleri kapatılacak. Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının da yolcu erişimine kapalı olacağı bilgisi verildi; yolcuların istasyonun diğer giriş ve çıkışları kullanabileceği ve araçların Taksim istasyonunda durmaksızın seferlerine devam edeceği duyuruldu.