İstanbul’da Trafik Kapatmaları İçin Duyuru Yapıldı

İSTANBUL’DA TRAFİK DÜZENLEMELERİ AÇIKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saat 11.00’de Kadıköy’deki etkinlikler nedeniyle trafiğe kapatılacak yolların listesi paylaşıldı. Bu çerçevede, Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ve Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu, trafiğe kapatılacak.

METRO HATLARINDA İNİŞ ÇIKIŞ YASAKLAMASI

Ayrıca, Metro İstanbul’un sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklama uyarınca, İstanbul Valiliği’nin talimatları doğrultusunda saat 15.00 itibarıyla ikinci bir anonsa kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmesine kapalı olacağı belirtildi.

YOLCULAR DİĞER GİRİŞ ÇIKIŞLARI KULLANABİLECEK

Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu girişine kapatılacağı ifade edilirken, yolcuların istasyonun farklı giriş-çıkışlarını kullanabilecekleri kaydedildi. Ayrıca, araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferlerine devam edeceği bildirildi.

