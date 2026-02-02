İstanbul’da Trafik Yoğunluğu: Okul ve İş Dönüşü Başladı

istanbul-da-trafik-yogunlugu-okul-ve-is-donusu-basladi

İSTANBUL’DA TRAFİK YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul’da yeni haftanın başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu gözlemlenmeye başlandı. Sürücüler yola çıkarken ilerlemekte zorluk yaşadı ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk dikkat çekti.

OKULA GİDENLER VE İŞE GİDENLER YOLLARA DÜŞTÜ

Öğrenciler okula ulaşmaya çalışırken, haftanın ilk iş gününde çalışanlar da yola çıktı. Yağışların etkisiyle birlikte Okmeydanı’nda trafiğin daha da sıkıştığı görüldü. Bunun yanı sıra Kozyatağı D-100 karayolu ile Yenibosna D-100 karayolu üzerinde de yolculuk edenler kriz anları yaşadı.

TRAFAK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70’İ GEÇTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik uygulamasından alınan verilere göre, saat 08.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 74 seviyelerine ulaştı.

