İstanbul’da Ücretsiz Ulaşım Duyurusu 10-11 Ocak İçin

istanbul-da-ucretsiz-ulasim-duyurusu-10-11-ocak-icin

İSTANBUL’DA SINAV İÇİN ÜCRETSİZ ULAŞIM DÜZENLEMESİ

İstanbul’da bu hafta sonu sınavlara girecek olan binlerce aday için yeni bir ulaşım düzenlemesi yürürlüğe girdi. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nin yarıyıl sonu sınavları dolayısıyla, 10-11 Ocak Cumartesi ve Pazar günlerinde belirli saatlerde toplu taşıma hizmeti ücretsiz olacak. Sınavlara katılacak olan öğrenciler ile görevli öğretim elemanları, bu düzenleme kapsamında belirlenen toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

ÜCRETSİZ ULAŞIM HEDEFİ

Hafta sonu sınavlara katılacak olan adaylar ve öğretim elemanları, sınavların başlamasından 2 saat önce ile bitişinden 2 saat sonra toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek. Bu uygulama, sınav sürecinde ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor.

