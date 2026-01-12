İstanbul’da Ünlülere Yönelik Soruşturmada Gelişmeler

istanbul-da-unlulere-yonelik-sorusturmada-gelismeler

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tanınmış kişilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 5’inci dalgada, gözaltına alınan altı kişinin savcılıkta verdikleri ifadeler tamamlandı. İfadeler sonucunda, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer yandan, Nilüfer Batur Tokgöz, Burak Fahri Yön ve Selen Görgüzel için de adli kontrol kararı önerildi.

TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARLARI

Mahkeme, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper’in tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan, Nilüfer Batur Tokgöz, Burak Fahri Yön ve Selen Görgüzel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5’İNCİ DALGA OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturması çerçevesinde kısa süre önce altı işyerine operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’ ve ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlamalarıyla toplamda yedi kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Nilüfer Batur Tokgöz, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper yer aldığı öğrenildi. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından test veren oyuncu Can Yaman ise serbest bırakıldı.

