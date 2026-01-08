İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonlarında Yeni Gözaltılar

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geçtiğimiz ay başlattığı ‘uyuşturucu operasyonları’ çerçevesinde yeni operasyonlar gerçekleştirilmeye devam ediyor. En son, ünlü oyuncular, şarkıcılar ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında olduğu 26 kişi 5 Ocak’ta gözaltına alınmış, bu isimlerden 19’u hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gözaltına alınan isimlerden birinin de Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör olduğu öğrenildi.

GÜNGÖR’ÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İki gün gözaltında kalan ve gerekli test örneklerini vermek üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Güngör’ün savcılık ifadesine ulaşıldı. Habere göre, Güngör, üzerine atılan uyuşturucu suçlamalarını kabul etti. Uyuşturucu kullandığını kabul eden Güngör, savcılığa verdiği ifadede, “Uyuşturucu kullandığım için çok pişmanım” sözlerini ifade etti.