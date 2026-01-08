İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonlarında Yeni Gözaltılar

istanbul-da-uyusturucu-operasyonlarinda-yeni-gozaltilar

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geçtiğimiz ay başlattığı ‘uyuşturucu operasyonları’ çerçevesinde yeni operasyonlar gerçekleştirilmeye devam ediyor. En son, ünlü oyuncular, şarkıcılar ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında olduğu 26 kişi 5 Ocak’ta gözaltına alınmış, bu isimlerden 19’u hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gözaltına alınan isimlerden birinin de Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör olduğu öğrenildi.

GÜNGÖR’ÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İki gün gözaltında kalan ve gerekli test örneklerini vermek üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Güngör’ün savcılık ifadesine ulaşıldı. Habere göre, Güngör, üzerine atılan uyuşturucu suçlamalarını kabul etti. Uyuşturucu kullandığını kabul eden Güngör, savcılığa verdiği ifadede, “Uyuşturucu kullandığım için çok pişmanım” sözlerini ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Malatya’da Yanan Ev İçin İnceleme Başlatıldı

Malatya'da meydana gelen yangın, bir evi tamamen kullanılamaz duruma getirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Gündem

Kocaeli’de Fırtına Sonrası Çatı Uçtu, Yangın Çıktı

Körfez'de meydana gelen fırtına, birçok evin çatısını uçurarak elektrik ve iletişim hatlarının kopmasına yol açtı, bir evde yangın çıktı. Dilovası'nda ise bir kişi tenteyle havada savruldu.
Gündem

Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Güvenlik Önlemleri Alındı

Talas'ta etkili rüzgar, bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda zarar gören araçla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
Gündem

Fırtına Nedeniyle Gebze’de İki Araç Hasar Gördü

Kocaeli'nin Gebze bölgesinde etkili olan fırtına, cadde üzerindeki bir ağacın devrilmesine yol açtı. Olayda, park halindeki iki araç zarar gördü.
Gündem

Karaman-Konya Karayolunda Fırtına Sonucu Kaza Meydana Geldi

Karaman'da meydana gelen fırtınada, devrilen kamyonetin römorku karşı şeride fırladı. Olayda 3 araç devrildi ve bir kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.