İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu: Cansel Ayanoğlu Testi Pozitif Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhşa teşvik soruşturması, belirli popüler eğlence mekanlarına yönelik operasyonlarla başlamış durumda.

GECE HAYATINA YÖNELİK GÖZALTILAR

Bu soruşturma çerçevesinde gece hayatı mekanlarının sahipleri, sosyal medya fenomenleri ve birçok ünlü isim gözaltına alındı.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

11-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kütüphane mekanının işletme sahibinin yanı sıra eski hakem Elif Karaarslan, fenomenler Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel ve ‘Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’ yarışmasıyla tanınan Cansel Ayanoğlu da bulunuyor.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 8 tanesi, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak’ ve ‘ticaretine aracılık etmek’ gibi suçlarla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden kan, saç ve idrar örnekleri alındı ve Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

TEST SONUÇLARI ŞAŞIRTMADI

Yapılan uyuşturucu testleri sonucunda bazı isimlerin daha önceki testleri pozitif çıkmışken, Cansel Ayanoğlu’nun testi de bu süreçte pozitif olarak belirlendi.

Cansel Ayanoğlu, savcılığa verdiği ifadede suçlamaları reddederek, “Hayatım boyunca uyuşturucu kullanmadım, tek bağımlılığım estetiktir.” açıklamasında bulundu.