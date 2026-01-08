İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonunda 88 Kilo Eroin Ele Geçirildi

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü’nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir otomobile yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından otomobilde yapılan incelemeler sonucu, 88 kilo ‘eroin’ maddesi ele geçirildi. Operasyon neticesinde bir şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlamasıyla gözaltına alındı.

POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan, daha önce katıldığı başka bir uyuşturucu operasyonunda ayağı kırılan bir polis memurunun, buna rağmen görevine devam ettiği bildirildi. Polis memuru, operasyonun tamamlanmasının ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.