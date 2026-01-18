İstanbul’da Uyuşturucu Soruşturmasında Gizli Kayıt İddiaları

BEBEK OTEL VE REZİDANSTA UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Bebek Otel ile Şişli’deki bir rezidans hakkında yürütülen işlemlerde, gizli kameralarla kayıt alındığı ve özel partilerin düzenlendiği öne sürüldü. Operasyon sırasında elde edilen görüntülerin, bilirkişi heyeti tarafından inceleneceği belirtiliyor.

ŞİFRELİ DİJİTAL VERİLER ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. İş insanı Muzaffer Yıldırım’a ait olan Bebek Otel ile Şişli’deki bir rezidansla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Yapılan tespitlerde, bu mekanlarda kumar, uyuşturucu ve özel davetli etkinliklerin gerçekleştirildiği ve bu etkinlikler sırasında gizli kayıtların alındığı iddia ediliyor. Daha önce yapılan aramalar sonrasında, Yıldırım’ın bulunduğu İstanbloom rezidansının bir kısmının kumarhaneye dönüştürüldüğü, burada poker masaları ve kumar aparatlarının bulunduğu bildirildi. Kumar oynayan 30’dan fazla iş insanının isimlerinin yer aldığı defterlerin yanı sıra, rezidansın alt katındaki depoda çok sayıda dijital materyale ulaşıldığı ifade edildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK

Depoda, 30’dan fazla flaş bellek, yüzlerce CD ve güvenlik sistemi kayıt cihazları ele geçirildiği belirtildi. Dijital materyallerin büyük bir kısmının şifreli olduğunu ve bazı görüntülerin otel içindeki alanlara ait kayıtlar içerdiği aktarıldı. Elde edilen tüm materyallere el konulup adliyeye sevk edildiği ifade ediliyor. Soruşturma sürecinde edinilen bilgilere göre, Bebek Otel’in teras katında sadece özel kartlarla girilebilen ve en fazla 50 kişinin kabul edildiği seçkin partiler düzenlendiği öne sürülüyor. Bu partilerin ardından bazı katılımcıların otelin VIP odalarına geçtiği ve buralarda gizli kamera düzeneklerinin bulunduğuna dair teknik izlerin tespit edildiği iddialar arasında.

BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir Başsavcı vekilinin denetiminde özel bir bilirkişi heyeti oluşturdu. Emniyet ve Jandarma’dan siber alanında uzman kişilerin yer aldığı heyet, şifreli dijital verilerin çözümlemesini yürütecek.