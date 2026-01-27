İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu Gerçekleşti

Emniyet güçleri yasa dışı bahse yönelik operasyonlarına devam ediyor. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu ile yasadışı bahis suçlarına karşı bir çalışma başlattı. Yürütülen araştırmalarda, yasal olarak faaliyet gösteren bahis işletmelerinde ‘kapalı devre’ sistemi aracılığıyla yasadışı bahis siteleri üzerinden bahis ve kumar oynandığı belirlendi. İşletmelere gelen kişilerin, cep telefonları aracılığıyla ya da fiziksel olarak yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiği tespit edildi.

600 MİLYON LİRALIK İŞLEM

Soruşturma kapsamında, resmi olarak faaliyet gösteren beş farklı işletme üzerinden yasadışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlenen şüphelilerin, 2023-2025 yılları arasında banka hesaplarında yaklaşık 600 milyon lira değerinde hareketin bulunduğu saptandı.

14 GÖZALTI

Şüphelilerin yakalanması amacıyla bu sabah eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Düzenlenen baskınlarda, toplamda 14 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.