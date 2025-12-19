İstanbul’da Yeni Konut Projeleri Satışa Çıktı

Artaş Holding, “Kalite, Güven ve Memnuniyet” prensibiyle yürüttüğü projeler kapsamında İstanbul’da 3 yeni projesinin satışlarına eşzamanlı olarak başladı. Hazırlanan lansman kampanyasıyla Avrupa Residence Şişli-2 ve Avrupa Konutları Güneşli projelerinde 18 ay sıfır faiz, Avrupa Residence Oryapark’ta ise 12 ay sıfır faizli ödeme seçenekleri sunuluyor.

3 AYRI NOKTADA YENİ PROJE

Bu yeni projeler İstanbul’un merkezi noktalarında konumlanıyor. Şişli’deki Avrupa Residence Şişli-2, sürekli değer kazanan Güneşli’deki Avrupa Konutları Güneşli ve Anadolu Yakası’nın gözde alanlarından Yamanevler’de bulunan Avrupa Residence Oryapark projeleri, lansman özel avantajlarla konut alıcılarıyla buluşuyor. Yüksek değer artış potansiyeline sahip bu projelerden Avrupa Residence Şişli-2 ve Avrupa Konutları Güneşli 2027 yılında, Avrupa Residence Oryapark ise 2026 yılında teslim edilecek.

ARTAŞ’TAN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTECEK PROJELER

Yeni projelerin cazip lokasyonlarda özel ödeme fırsatlarıyla satışa sunulduğunu belirten Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “Yarım asra yaklaşan tecrübemizle şehirlerimizin gelişimine katkı sunan, yaşam kalitesini yükselten projeler üretmeyi sürdürüyoruz. İstanbul’da Şişli, Güneşli ve Yamanevler bölgelerinde satışa sunduğumuz üç yeni projemiz, Artaş Holding’in kalite, güven ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımının birer yansımasıdır. Her bir projede modern şehir yaşamının ihtiyaçlarını doğru okuyarak, ulaşım kolaylığından sosyal donatılara, mimari konseptten peyzaj yaklaşımına kadar tüm detayları titizlikle planladık.” diye ifade etti.

HEM ŞEHİR DOKUSUNA HEM DE EKONOMİYE KATKI

Bu projeler, bulundukları bölgelerde yeni bir yaşam standardı oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda şehir dokusuna ve ekonomiye de önemli katkılarda bulunacak. Aralık ayına özel sunulan ödeme avantajlarının, hem oturum hem de yatırım amaçlı konut alıcıları için önemli fırsatlar yaratacağını dile getirdi.