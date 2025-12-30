İstanbul’da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri: 8 İlçeye Kamyon Girişi Yasak

İstanbul Valiliği yeni yıl öncesi tedbirlerin alınacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, şehir genelinde alışveriş merkezleri, havalimanları, otogarlar ve toplu taşıma istasyonlarının yanı sıra yeni yıl kutlamalarının yapılacağı meydanlar ve eğlence mekanlarında binlerce personel ile denetimler gerçekleştirilecek. Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine de değinen valilik, hastanelerin 24 saat boyunca hizmet vereceğini bildirdi.

AFAD VE İTFAİYE HAZIRDA

Valilik, yangın ve diğer acil durumlara karşı AFAD, AKOM ve itfaiye birimlerinin teyakkuzda olacağını belirtti. Ayrıca, telefon, elektrik, su ve doğalgaz kesintileri ile arızalarına karşı gerekli tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından alınacağı ifade edildi.

KAMYON GİRİŞ YASAĞI

Yeni yıl kutlamaları çerçevesinde, kamyon yasağı da uygulamaya girecek. Ağır tonajlı araçlar ve iş makinelerinin Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine 31 Aralık Çarşamba günü sabah saat 08.00’den itibaren 1 Ocak Perşembe saat 12.00’a kadar girişi yasaklandı.