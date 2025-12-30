İstanbul’da Yılbaşı İçin Güvenlik Önlemleri Açıklandı

İSTANBUL VALİLİĞİ YILBAŞI TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI

İstanbul Valiliği, yeni yıl için alınacak güvenlik önlemlerini kamuoyuna duyurdu. Buna göre, şehir genelinde alışveriş merkezleri, havalimanları, otogarlar ve toplu taşıma istasyonları ile yılbaşı kutlamalarının yapılacağı meydanlar, alanlar ve eğlence mekanları başta olmak üzere binlerce personelle sıkı denetimler gerçekleştirilecek.

SAĞLIK HİZMETLERİ 24 SAAT SUNULACAK

Valilik, tüm hastanelerin 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti vereceğini bildirdi. Yangın ve benzeri acil durumlar için AFAD, AKOM ve itfaiye birimlerinin sürekli hazır bulunacağı ifade edildi. Ayrıca, telefon, elektrik, su ve doğalgaz kesintileri ile arızalarına karşı ilgili kurumların gerekli tedbirleri alacağını belirtti.

KAMYON YASAĞI UYGULANACAK

Valilik, ağır tonajlı araçlar ve iş makinelerinin belirli ilçelere girişinin yasaklandığını da açıkladı. Bu kapsamda, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine, 31 Aralık Çarşamba günü sabah saat 08.00’den 1 Ocak Perşembe saat 12.00’a kadar giriş yapmalarına izin verilmeyecek.