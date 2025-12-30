İstanbul’da Yılbaşı İçin Hava Durumu Uyarısı

istanbul-da-yilbasi-icin-hava-durumu-uyarisi

İSTANBUL YILBAŞI GECESİ HAVA DURUMU

İstanbul, yeni yıla soğuk ve yağışlı hava koşulları ile girecek. Açıklama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden geldi. Kentte yarın sabah saatleri itibarıyla çok bulutlu ve yağışlı bir hava durumu bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 5 derece civarında seyredeceği, gecenin ilerleyen saatlerinde ise 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Yağışların özellikle sabah saatlerinde etkili olacağı tahmin edilmekte.

EN DÜŞÜK SICAKLIK EKSİ 1 DERECE OLACAK

1 Ocak Perşembe günü İstanbul’da en düşük hava sıcaklığının eksi 1 dereceye gerilemesi, gün içinde ise en yüksek sıcaklığın 4 derece civarında olması bekleniyor.

YAĞIŞ MİKTARI DÜŞÜK OLACAK

Yağış miktarının metrekare başına 1 ila 4 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Yer yer soğuk hava koşulları etkisini sürdürecek.

DİKKAT! BUZLANMA TEHLİKESİ VAR

Afet Koordinasyon Merkezi, gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yer yer buzlanma ve kaygan zemin riski konusunda sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi. Özellikle yılbaşı gecesi dışarıda olacak vatandaşların hava koşullarını dikkate alarak tedbirli davranmaları gerektiği vurgulandı.

