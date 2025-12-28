İstanbul’da Yılbaşı Önlemleri: Ek Seferler ve Ücretsiz Ulaşım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yılbaşı gecesi yaşanacak olan yoğunluk için aldığı önlemleri açıkladı.

TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ ARTIRILIYOR

31 Aralık gecesi, otobüs hatlarında 370, metrobüs hattında ise 310 olmak üzere toplam 680 ek sefer icra edilecek. Metro İstanbul’a bağlı metro hatları, 31 Aralık 2025’ten 1 Ocak 2026’ya geçiş sırasında kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecek. Sefer düzenlenecek hatlar arasında M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Bahriye-Olimpiyat hatları bulunuyor. Ayrıca, T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları da 1 Ocak saat 02.00’ye kadar seferlerine devam edecek.

YOLCU YOĞUNLUĞUNA GÖRE EK SEFER DÜZENLENECEK

İBB, yılbaşı gecesi Şehir Hatları’nda da yolcu yoğunluğuna bağlı olarak ek seferler düzenleyecek. Ayrıca, toplu ulaşım araçları 1 Ocak 2026 Perşembe günü, yeni yılın ilk resmi tatil günü dolayısıyla ücretsiz olarak hizmet sunacak.