İstanbul’da Yılbaşı Ulaşımı Ücretsiz Olacak

İstanbul’da Yeni Yıl İçin Hazırlıklar Tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yılbaşında kentin güvenli, düzenli ve keyifli bir ortamda kutlanması amacıyla geniş kapsamlı önlemler aldığını duyurdu. Bu kapsamda toplu ulaşımda ek seferlerin yapılması ve ücretsiz hizmetin sağlanacağı belirtildi. Ayrıca zabıta, itfaiye ve acil durum ekiplerinin de 31 Aralık gecesi hazır bulunacağı ifade edildi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak’ta toplu ulaşım araçlarının tamamen ücretsiz olacağı vurgulandı.

Ek Seferler İle Yolculuk Talebine Yanıt

Yılbaşı gecesi, mevcut sefer planına ek olarak otobüs hatlarında 370 ve metrobüslerde 310 olmak üzere toplamda 680 ek sefer yapılacağı belirtildi. Açıklamada, yolculuk talebine uygun şekilde merkezi noktalarda yedek araçların da hazır bulundurulacağına dikkat çekildi.

METROLAR 24 SAAT SÜRE İLE HİZMETTE

31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece, Metro İstanbul’a bağlı birçok hat 24 saat boyunca çalışacak. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Bahriye-Olimpiyat hatları saat boyunca hizmet verecek. Ayrıca, tramvay hatları ve füniküler hatların da seferlerini 1 Ocak saat 02.00’ye kadar sürdüreceği bildirildi.

Denetimler ve Acil Durum Ekipleri Hazır

Zabıta Dairesi Başkanlığı, 31 Aralık akşamından 1 Ocak sabahına kadar kent genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirecek ve uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda idari işlem uygulanacak. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası yangın ve tehlikeli durumlara karşı hazır bulundurulacak. Acil yardım ve cankurtarma ekipleri, sağlık istasyonlarında yeterli personel ile ambulans hizmeti sunacak. Ayrıca, 1 Ocak 2026 günü, Başkentray, Marmaray, İZBAN ve diğer raylı sistem hatlarının da ücretsiz olacağı ifade edildi.

