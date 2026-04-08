İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu’ndaki Terör Saldırısında Gözaltı Sayısı Arttı

İstanbul’daki İSRAİL KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDEKİ TERÖR SALDIRISINDA GÖZALTI SAYISI ARTTI

İstanbul’da gerçekleşen terör saldırısının ardından gözaltı sayısı artış gösterdi. Önceki gün gerçekleşen çatışmanın ardından bölgede gözaltına alınan 3 kişi ile birlikte yaralı olarak ele geçirilen 2 şahsın akabinde toplam gözaltı sayısı bugünkü yeni operasyonla 10’a yükseldi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8’inin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ederken, 2 teröristin tedavi süreçlerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

DÜN NELER GERÇEKLEŞTİ?

İstanbul’un hareketli bölgelerinden biri olan Beşiktaş Büyükdere Caddesi’nde, dün (7 Nisan) İsrail Konsolosluğu’na uzun namlulu silahlarla bir saldırı girişiminde bulunuldu.

Araçla saldırı düzenleyen üç teröristin konsolosluk çevresindeki polislere ateş açtığı bildirildi. Çatışma sonucunda saldırganlardan biri hayatını kaybederken, iki şahıs yaralı olarak ele geçirildi. Olay esnasında iki polis memurunun da yaralandığı belirtildi. Yoğun trafikteki cadde üzerinde uzun süre devam eden çatışma nedeniyle vatandaşlar, araçların arkasına sığınarak korunmaya çalıştı.

Valilik, saldırının polislerin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir felakete yol açmadan atlatıldığını ifade etti.

Açıklamalarda, saldırganların İzmit’ten kiralık bir araçla İstanbul’a geldiği, yaralı yakalanan iki saldırganın kardeş olduğu, ölen saldırganın ise IŞİD ile bağlantılı olduğuna dair bilgiler bulunduğu belirtildi. Olay sonrası bölgede gerçekleşen operasyonlarla üç kişi daha gözaltına alınarak toplam gözaltı sayısı beşe çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı. Konsolosluğun hedef alındığı binanın uzun zamandır faal olmadığı bilgisi de gündeme geldi.