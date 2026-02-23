İstanbul’daki Oğuz Murat Aci Kazasında Soruşturma Sonuçlandı

Türkiye’nin gündemini meşgul eden olayla ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024 gece saatlerinde yaşanan kaza nedeniyle hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

10 YIL HAPİS TALEBİ

Olayla bağlantılı olarak şüpheli Timur Cihantimur’un, kaza sonrası olay yerinden ayrılmasını sağlayan ve delilleri kararttığı öne sürülen anne Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur’un arasında bulunduğu beş şüpheli hakkında “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “Suçluyu kayırma” suçlamasıyla 10’ar yıl hapis cezası talep ediliyor.

KAZA ANI VE TANIK BEYANLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, 1 Mart 2023 tarihinde Timur Cihantimur’un kullandığı aracın Belgrad Ormanı yolunda ATV aracı tamiri yapan Oğuz Murat Aci ve arkadaşlarına çarpmasıyla kazanın gerçekleştiği bildiriliyor. Tanıklara göre, Cihantimur’un aracı hızlı kullandığı ve yolculuk sırasında telefonla konuştuğu da ifade ediliyor.

DELİL NİTELİĞİNDEKİ TELEFON

Kaza sonrasında Eylem Tok’un, Ayşe Ceren Saltoğlu ile birlikte oğlu Timur Cihantimur ve arkadaşlarını olay yerinden alarak ayrıldıkları belirtiliyor. Bu süreçte sürücünün alkol testine tabi tutulmadığı ve resmi ifadesinin alınmadığı vurgulanıyor. İddianamede, yaralılardan birine ait cep telefonunun olay yerinde bulunduğu ve şüphelilerin bu delili hedef alarak gizlemeye çalıştığı ifade ediliyor.

KAÇIŞ PLANI VE VALİZ AKTARIMI

İddianameye göre, Eylem Tok, kaza sonrası Timur Cihantimur’u kendi evine götürdü. Bülent Cihantimur’un da durumu öğrenip eve geldiği ve ardından birlikte yola çıktıkları kaydediliyor. Güvenlik kameralarının görüntülerine göre, şüphelilerin bir süre evde kalarak araçlarıyla hareket ettikleri, valiz aktarımı yaparak havalimanına gittikleri ve Mısır ile ABD’ye geçtikleri belirtiliyor. Eylem Tok’un hakkında tutuklama kararı bulunduğu ve kırmızı bülten çıkarıldığı bildiriliyor.

KAÇIŞI BİLMİYORDUM SAVUNMASI ÇÜRÜTÜLDÜ

Savcılık, Bülent Cihantimur’un “kaçış planından haberim yoktu” savunmasını, tarafların aynı evde hazırlık yaptıkları ve birlikte hareket ettiklerine dair bulgularla çeliştiği gerekçesiyle dikkate almadı.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sonuç olarak, savcılık, aralarında Eylem Tok ve Bülent Cihantimur’un da bulunduğu beş şüpheli hakkında “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “Suçluyu kayırma” suçlarından 10’ar yıl hapis cezası talep eden bir iddianame düzenledi.

NE OLMUŞTU

Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024 gecesi, seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış ve bu aracın tamir edilmesi sırasında ilerleyen bir otomobil, buradaki ATV’lere çarpmış, kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Timur Cihantimur’un olay sonrası annesiyle birlikte yurtdışına kaçışı dikkat çekmişti.

BOSTON’DA YAKALANDILAR

Şüphelilerin iadesi için gerekli evraklar yetkili mercilere ulaştırılırken, Adalet Bakanı, 14 Haziran’da Boston’da yakalanan Cihantimur ve annesi Tok’un mahkeme tarafından tutuklandıklarını bildirdi.

TÜRKİYE’YE İADE KARARI

Bakan, ayrıca İstanbul’daki ölümlü trafik kazasının ardından Amerika’da tutuklanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadelerine karar verildiğini açıkladı.

AİLE ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Oğuz Murat Aci’nin eşi ve kazada yaralanan diğer müştekiler, şikayetlerinden vazgeçti. Şikayetten vazgeçme gerekçesi olarak “maddi ve manevi zararlarının giderildiği” bilgisi verildi.