İstanbul’daki Ölüm Olayında Gözaltı Sayısı 11 Oldu

İstanbul’da meydana gelen anne ve iki çocuğunun vefatıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 11’e yükseldi. Fatih’te bir otelde kalan Servet ve Çiğdem Böcek çiftinin çocukları Kadir Muhammet (6) ile Masal’ın (3) mide bulantısı ve kusma şikayetleri nedeniyle 12 Kasım’da hastaneye kaldırıldığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen miniklerin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Çift ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Aile, 9 Kasım’da Almanya’dan İstanbul’a gelerek Fatih’teki otelde konaklamaya başladı. 11 Kasım’da Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye aldıkları ve bir restoranda yemek yedikleri tespit edildi. Aynı gün başlayan mide bulantısı ve kusma şikayetleri devam edince aile bireyleri 12 Kasım’da hastanelere başvurdu. Gerekli tedavi sonrası taburcu edilerek otele döndükleri belirtildi. Çiğdem Böcek’in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı ve tüm aile bireyleri hastaneye götürüldü, çocuklar burada hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü de soruşturma başlattı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Çiğdem Böcek, cumartesi sabahı yaşamını yitirdi. Olay sonrası, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri otelde denetim yaptı. Polis ekipleri, otelin lobisine getirilen eşyalar üzerinde detaylı incelemelerde bulundu ve bazı eşyalar laboratuvar incelemesi için toplandı. Soruşturma süreci kapsamında otel mühürlendi.

