İstanbul’dan Sakarya’ya Uyuşturucu Taşıyan Şüpheliler Tutuklandı

Emniyet güçleri, uyuşturucuyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Hendek ilçesine getirip piyasaya sürmeye hazırlanan bir uyuşturucu şebekesini takibe aldı.

38,43 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, A.T. (38), C.A. (34) ve S.Y. (30) isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan detaylı aramalarda, dört parça halinde toplam 38,43 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bir hassas terazi ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.T. ve S.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.