İstanbul Depremi İçin Uzman Değerlendirmeleri Devam Ediyor

Uzmanlar, İstanbul’da olası bir depremin etkilerini ve dinamiklerini analiz etmeye devam ediyor. Prof. Dr. Osman Bektaş, bu konuda yeni bir değerlendirme yaparak, “İSTANBUL DEPREMİ İÇİN SENARYO NETLEŞİYOR” ifadesini kullandı.

Bektaş, beklenen depremin senaryosunun belli bir aşamaya geldiğini belirtirken, “Orta Marmara Sırtı’ndaki ince ve kırılgan kabuk, sığ bir depremsellikle kırılabilir” ifadelerini dile getirdi.

SİLİVRİ DEPREMİNE ATIF YAPTI

Açıklamasına devam eden Bektaş, doğudaki Çınarcık Çukuru’nun, kırılmayı durdurma yeteneğine sahip olduğunu, “tıpkı 2025 Silivri depreminin Kumburgaz Çukuru’nda durması gibi” dedi.

DEPRESYON TEHLİKELİ

Son olarak Bektaş, depremin büyüklüğünün M6,2 ile M6,4 seviyelerinde kalsa bile tehlikelerin oldukça fazla olduğunu belirtti. Özellikle Avcılar hattındaki “basen etkisi” ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetinin M7 seviyesine çıkmasına neden olabileceğini vurguladı. Bektaş, “Unutmayalım; sarsıntı büyüklüğü değil, zeminin buna verdiği tepki yıkar” şeklinde konuştu.

